Nouakchott/Afarat : Un pÃ¨re poignardÃ© par sa fille

Tawary - Ce lundi 2 décembre, en fin d’après-midi, dans l’un des quartiers du Carrefour Madrid (Nouakchott-Sud), une fille , la vingtaine révolue, a poignardé son père dans le ventre, a-t-on appris de plusieurs sources.



Se trouvant dans un état critique, le vieil homme, a été transporté d’urgence vers les urgences de l’un des centres hospitaliers de l’une des capitales.



Informés des services de la police se sont rendus sur le lieu pour s’informer des tenants et aboutissants de cet acte.



Au moment, où, nous mettons en ligne cette information, nous avons appris que le père de famille aurait été agressé par ses deux jeunes filles et les causes restent encore inconnues.



A suivre.....









