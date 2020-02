DÃ©couverte du Coronavirus sur un mauritanien actuellement en Italie

Essahraa - Un citoyen mauritanien âgé de 62 ans est atteint du Coronavirus, a révélé l’Italie.



Le compatriote est arrivé en Italie depuis 15 jours, avant de présenter des signes de fièvre et de grippe, après lesquels, les tests ont confirmé qu'il était infecté par le Covid-19.



Les autorités algériennes avaient annoncé également hier mardi 25 février l’identification d’un premier cas de coronavirus dans le pays. Il s’agit d’un ressortissant italien arrivé à Alger le 17 février.



En Europe, l’Italie est le pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus avec 10 morts selon l’agence de presse italienne Ansa et près de 300 personnes contaminées. Trois nouvelles régions italiennes, la Toscane (centre), la Sicile (sud) et la Ligurie (nord-ouest) ont recensé des contaminations, a annoncé mardi la Protection civile.



Un virus inconnu de la famille des coronavirus est apparu dans le centre de la Chine et propage une nouvelle épidémie qui ébranle l'économie mondiale. Si la Chine a pris des mesures drastiques de quarantaine qui concernent près de 60 millions de personnes, le virus, comparable à celui de la grippe espagnole, se répand maintenant dans de nombreux pays et devient hors de contrôle...



Le 31 décembre 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur plusieurs cas de pneumonies dans la ville de Wuhan (Province Hubei de Chine). Mais ce virus ne ressemblait à aucun virus connu.



Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un nouveau virus de la famille des coronavirus. Dans un premier temps il a été baptisé temporairement "2019-nCoV" puis définitivement COVID-19.



