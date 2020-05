RÃ©fugiÃ©s et complices braqueurs

L'Authentique - Selon des sources généralement informées, les autorités sécuritaires mauritaniennes de l’est, accusent certains malfaiteurs de se glisser sous la peau de réfugiés pour commettre leurs forfaits dans les sites de réfugiés situés sur la frontière avec le Mali.



Ils se seraient spécialisés dans le vol de bétail mais aussi et surtout dans le hold-up. Plusieurs voyageurs ont été leurs victimes après que les voitures dans lesquelles ils se trouvaient aient été interceptées, braquées et vidées de leur contenu.



La gendarmerie de Bassiknou mènerait présentement des enquêtes fouillées pour dénicher les suspects. Trois personnes ont été arrêtées il y a quelques jours à bord d’une voiture 4X4 par les gendarmes qui les soupçonnaient de pratiques délictuelles.



Elles ont été notamment suspectées de vol sur un groupe de commerçants mauritaniens sur la frontière malienne.



Au cours de son interrogation, la gendarmerie a découvert qu’elles utilisaient leur statut de réfugiés comme paravent à leurs actions. Dans ses investigations, la gendarmerie a découvert une cache « véritable caverne de Ali Baba ». Interrogés à propos, les mis en cause ont déclaré qu’ils ignorent l’existence d’un tel site.



