Les employÃ©s de Tasiast sâ€™en vont en grÃ¨ve

Financial Afrik - Les employés de Tasiast Mauritanie Limited SA, filiale mauritanienne du géant aurifère canadien Kinross Gold, sont entrés en grève dans la nuit du lundi au mardi 5 mai.



Ils revendiquent le respect des dispositions relatives à la durée légale du travail, aux heures supplémentaires, repos hebdomadaire ainsi que le respect du payement du bonus de production conformément aux clauses de la convention collective des travailleurs.



Les travailleurs face à l’intransigeance de leur direction avaient brandi la menace de grève le 18 avril passé. La grève des travailleurs (les Mauritaniens sous contrat avec Tasiast) a été suivie de l’arrêt des activités de l’entreprise.



Toutefois, à en croire une source sur place à Tasiast, la société aurifère pourrait reprendre le travail à tout moment en s’appuyant sur les expatriés et les travailleurs des entreprises sous-traitantes dont le nombre des employés dépassent de loin le nombre des grévistes.



Pour rapel, en 2012, une mobilisation des travailleurs de MCM, filiale mauritanienne de la société australienne, avait été suivie d’une répression de la part des forces de l’ordre qui avait débouché sur le bilan très lourd d’un mort.



Par Samba Camara









