Vols Ã  main armÃ©e : un gang dans les filets de la police

MEYADIN - La police mauritanienne a réussi à démanteler un gang à moto spécialisé dans les vols à main armée, soupçonné d’avoir semé la peur chez les habitants de la capitale Nouakchott au cours des dernières semaines.



Les membres de la bande, interpelés par le Commissariat Spécial de la Police Judiciaire (CSPJ) au niveau de Nouakchott Ouest est formé de jeunes récidivistes, arrêtés par le passé à la suite de vols domestiques et de cambriolages de boutiques et de piétons.



Leurs opérations criminelles ont connu dernièrement une recrudescence et fait plusieurs victimes dont une agression commise prés de l’ambassade américaine par 3 jeunes membres du gang montés à bord d’une moto.



Le trio précité a reconnu également avoir confisqué suivant le même procédé à une citoyenne française en service au SNU à Nouakchott un portable et des téléphones. La police a saisi par ailleurs sur le gang plusieurs objets volés dont des PC et des portables confisqués aux victimes.



Les motos utilisées sont aussi volées, révèlent les premiers éléments de l’instruction.



Edité par Meyadin



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













