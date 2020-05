EY (France) va aider la SociÃ©tÃ© mauritanienne des hydrocarbures Ã  optimiser son rendement

Financial Afrik - Le cabinet Ernst & Young et associés – basé à Paris ; dirigé par Jean-Pierre Letartre – est recruté ce mercredi 13 mai dans le cadre du Projet d’appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG) initié par le ministère mauritanien du Pétrole de l’Energie et des Mines suite à la découverte du champ gazier Grand Tortue/Ahmeym (GTA) à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal et financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions $.



La mission d’EY (France) consistera à élaborer un cahier de charge pour l’acquisition d’un système d’information et de gestion intégrée (ERP) destinée à optimiser le rendement de la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier qui est le bras commercial du ministère du Pétrole de l’Energie et des Mines et qui gère les parts de l’Etat dans les projets d’hydrocarbures et des mines en Mauritanie.



L’implémentation d’un système d’information et de gestion intégrée (ERP) sera une révolution qui pourrait permettre à la SMHPM de mieux gérer ses ressources (achats, ressources humaines, stocks, production..) et par ricochet d’optimiser le rendement de ses projets miniers et d’hydrocarbures.



La SMHPM ne peut plus se permettre de naviguer à vue surtout qu’elle aura à gérer pour la Mauritanie les 5% du gaz du projet GTA dont la production démarrera en 2022, d’où la nécessité d’entamer un changement qui lui permettra d’être plus efficiente en matière gestion des ressources minières et d’hydrocarbures.



L’entreprise est actuellement à pied d’œuvre pour la rédaction d’un modèle d’accord d’association qu’elle entend proposer aux investisseurs intéressés par les projets miniers et d’hydrocarbures.













