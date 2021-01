Mauritanie : premiÃ¨res secousses parlementaires des dÃ©putÃ©s de lâ€™opposition

Kassataya - Les députés de l’opposition font de la résistance à l’assemblée nationale. La présence du secrétaire général du gouvernement à l’occasion d’une session extraordinaire de la commission des finances, a provoqué l’ire des opposants parlementaires qui ont claqué la porte pour protester contre la politique à deux vitesses de Ould Ghazouani sur le dossier de Ould Aziz.



Les députés de l’opposition sont exacerbés par les deux poids deux mesures du chef de l’exécutif qui a réhabilité Dia Malal en le nommant secrétaire général du gouvernement.



Ancien ministre de la justice, de l’Emploi et de la formation professionnelle et ancien ministre d’Etat à l’éducation nationale et la recherche scientifique sous le régime de Ould Aziz, il est mis en cause dans le dossier de la concession du Port autonome de Nouakchott à la société Arise par le rapport de l’enquête parlementaire.



Sa nomination est considérée comme un blanchiment par Ould Ghazouani. C’est la crédibilité du rapport de la commission d’enquête parlementaire qui est pointée du doigt. Et au-delà la justice qui traîne les enquêtes depuis plus de trois mois à quelques jours de la fin de 2020.



C’est une insulte à l’assemblée nationale qui a mis en place ce dispositif dans la perspective de restituer les biens volés à l’Etat par le régime de Ould Aziz. Les députés de l’opposition défendent mordicus le travail parlementaire dans le contrôle de l’activité gouvernementale.



Cherif Kane









