La CVE rend Hommage Ã  Gagny Boudallah Diawara

CVE - La Coalition Vivre Ensemble (CVE )a appris avec la plus grande tristesse le rappel à Dieu de Gagny Boudallah Diawara survenu le jeudi 10 Décembre 2020 à Nouakchott.



Natif du village de Boully, feu Gagny, au parcours exceptionnel a consacré, toute sa vie durant, à servir l'Etat mauritanien, à l'intérieur comme à l'extérieur en ayant occupé de hautes fonctions, d'abord comme Consul Général de la Mauritanie à Paris, Ambassadeur au Zaïre, Ambassadeur en Russie et député-maire de Selibaby. Le regretté Gagny, grand commis de l'Etat, aura également occupé les fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.



Au plan politique, l'homme était un dirigeant émérite de l'Opposition, depuis la création de l'UFD, sans jamais se départir de ses principes, malgré les vicissitudes que celle-ci a traversée.



Feu Gagny, convaincu très tôt de la pertinence du projet de société de la CVE a été l'un des premiers soutiens de la candidature de la Coalition Vivre Ensemble et a participé activement pour son succès lors des élections présidentielles de juin 2019.



En cette douloureuse circonstance, le Président de la CVE, Dr KANE Hamidou Baba, avec qui il entretenait des relations particulièrement militantes et amicales, les cadres et sympathisants de la coalition s'inclinent devant la mémoire de l'illustre disparu et présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches et à toute la nation qu'il a servie avec engagement et loyauté.



Qu'Allah, dans sa grande miséricorde, l'accueille dans le meilleur de ses Paradis pour le repos éternel de son âme.



Que la terre lui soit légère.



A Allah nous appartenons et à lui nous retournons !



Nouakchott, le 11 novembre 2020.



La Commission com de la CVE













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité