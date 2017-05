Avis dâ€™appel dâ€™offres pour la rÃ©alisation des travaux dâ€™amÃ©nagement dâ€™un pÃ©rimÃ¨tre irriguÃ© au profit de lâ€™union des coopÃ©ratives

Idsepe Usadf - L’union des coopératives de Diougoudiam prolonge son avis d’appel d’offre relatif à l’aménagement à de hectares jusqu’au 5 Mai 2017 à Midi.



Ci-joint les liens pour consulter le dossier d’appel d’offre. Pour de plus amples informations concernant cet appel d'offres, prière contacter l’union des coopératives de Gouraye « Diougoudiam »



Représenté par son Gérant Diallo Tel 41 88 96 70



Email : diouguoudiam4321@gmail.com. ou l’ONG IDSEPE partenaire technique à l’adresse email : scorrera.aa.idsepe@gmail.com



Ou à l’immeuble BMCI Appartement N° 505 tél : 45 25 62 06



La date limite de réception des offres est le.....



Les offres sont remises sous pli fermé à l’une des adresses ci-dessus (les soumissions par emails doivent être envoyées aux deux (2) adresses



Pour consultez l'intégralité de cet appel d'offres, CLIQUEZ sur le lien suivant :



- Avis d’appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement d’un périmètre irrigué au profit de l’union des coopératives « Diougoudiam » de Gouraye



- Plan d'aménagement

- Plan TOPO

- Études du périmètre de la localité de GOURAYE