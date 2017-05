Missions onusiennes en Mauritanie sur lâ€™esclavage :

Ahmedou Vall Messaoud a estimé vendredi soir à Nouakchott que les missions onusiennes en Mauritanie sur l’esclavage étaient "une honte pour Aziz" soulignant aussi que cela montrait que cette pratique "continue à exister".



La Mauritanie a criminalisé l’esclavage en août 2015, une avancée que relativise Ahmedou Vall Messaoud. "Les gens qui pratiquent l’esclavage ne sont pas sanctionnés comme des criminels. Ces gens devraient au moins être sanctionnés comme les criminels nazis de la deuxième guerre mondiale sinon plus. (…) La loi n’est pas appliquée. En plus, le président Aziz dit que ça n’existe pas", a affirmé M. Vall Messaoud, lors de l’émission "Politis" sur la Télévision privée Al Watanya.



L’ancien wali et membre du Bureau exécutif du Manifeste des Harratines a vertement critiqué le Gouvernement mauritanien, l’accusant de manquer du "sérieux" dans la lutte contre les pratiques esclavagistes et l’exclusion des Harratines.



"Non seulement les Harratines sont exclus mais ils sont complètement exclus", dit-il, avant d’asséner : "le plus grand président esclavagiste qu’on a vu depuis que la Mauritanie existe, c’est Ould Abdel Aziz".



