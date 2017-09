Mauritanie : 18 milliards dâ€™ouguiyas de prÃªt concessionnel du FADES

Les Mauritanies - Mokhtar Ould Diaye, le ministre de l’économie et des finance a indiqué que le prêt accordé par le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) à la Mauritanie, destiné à améliorer l’accès à l’eau potable d’un montant estimé à 17,7 milliards d’ouguiyas était concessionnel.



S’exprimant , jeudi 24 août, lors du point de presse hebdomadaire , consacré aux commentaires des résultats du conseil des ministre , Ould Diaye a dressé le tableau financier de cette ressource , destinée au projet d’approvisionnement en eau Potable des Villes d’Aioun, de Djiguenni et de ses environs.



Selon le ministre, cette somme sera remboursable sur 30 ans avec une période de grâce de 7 ans et un taux d’intérêt de 2% par an.



Par ailleurs, le financier de l’Etat a évoqué le projet de l’Interconnexion Electrique entre Nouakchott et Zouerate par une ligne Haute Tension de 225 KV.



Il a affirmé que, « ce financement est partiel, avec un coût du projet situé entre 230 et 250 millions de dollars avec une contribution du FADES et du Fonds Saoudien de Développement. La signature attendue au début de la semaine prochaine, d’un lot de projets sera financé par le Fonds Saoudien dont le complément de l’actuel projet ».



Rappelons que ces deux projets ont été signé au mois juillet dernier entre le gouvernement mauritanien et le FADES et approuvé, jeudi 24 août, en conseil des ministres.



Ibrahima Junior Dia









