Communiqué de presse : L'écrivaine Italo-gréco-arménienne Maria Tatsos, publie son ouvrage sur la vie militante de Biram Dah Abeid.

IRA-Mauritanie - Au cours d'une cérémonie solennelle, dans la capitale italienne, Rome, le public est convié le 9 mai 2018 à assister au lancement de la distribution de l'ouvrage que Maria Tatsos à consacré à la pensée, l'action et les méthodes militantes du leader abolitionniste mauritanien.



Le livre vient de paraître en Italien, l'ouvrage représente la moisson de deux années de recherches sur la trajectoire de lutte du président des réseaux IRA-Mauritanie dans le monde.



Le livre est préfacé par Riccardo Noury porte parole Amnesty international Italie, soutien et ami de Biram Dah Abeid depuis 2009 et la contribution en poste-face de Giuseppe Maimone, chercheur et professeur d'université, spécialisé dans l'esclavage, intervieweur de BDA et analyste de l'impact de IRA sur la société mauritanienne, depuis plusieurs années.



Le titre de l'ouvrage est : "Plus jamais de l'esclavage " puis sous titré "Biram Dah Abeid et sa lutte pacifique en faveur des droits humains ".



Il ressort du livre que le président Biram Dah Abeid est l'homme qui a donné le courage aux militants abolitionnistes de continuer à se battre contre l'esclavage et le racisme en Mauritanie, en bravant les dangers, en surmontant les coups et grâce à la dissémination et la préservation de l'originalité et de l'identité militante d'IRA-Mauritanie.



Selon Maria Tatsos, l'un des apports fondamentaux de Biram Dah Abeid, est qu'il a fait renaître l'espoir rageur chez les esclaves et leurs descendants de pouvoir concéder des sacrifices et se libérer pacifiquement. Le livre a été publié, disponible dans les librairies et sera présenté au grand public ce 9 mai 2018.



Nouakchott le 17/04/2018

La Commission de communication





















