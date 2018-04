Mauritanie : deuxième jour de grève des médecins

Alakhbar - Les médecins spécialistes et généralistes ont entamé ce mardi leur 2e jour de grève dans toutes les structures sanitaires du pays.



Les grévistes réclament, entre autres, l’amélioration des conditions de travail, la gratuité des frais d’urgences, la fourniture de médicaments de qualité et l’homologation des prix des prestations médicales. Parallèlement au débrayage, les médecins ont organisé plusieurs sit-in au niveau de leurs hôpitaux respectifs.



La grève a "paralysé les programmes des opérations chirurgicales et les consultations médicales", ont déclaré des grévistes à Alakhbar.













