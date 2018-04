2ème session ordinaire du conseil consultatif national de développement des captures de pêche

AMI - Les locaux du ministère des pêches et de l’économie maritime ont abrité mardi la tenue de la deuxième session ordinaire du conseil consultatif national de développement des captures de pêche pour l’année 2018 sous la présidence du ministre des pêches et de l’économie maritime, M. Nany Ould Chrougha, président de ce conseil.



Au cours de cette session, le procès- verbal de la session précédente, la situation de la production pendant la première phase de l’année 2018 et le stock propre à être exploité proposé par l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et de pêche en plus des mesures spécifiques de nature à favoriser une meilleure gestion des captures et d’autres questions diverses ont été tour à tour passés en revue.



Le secrétariat du conseil a également examiné les missions d’évaluation de la production lors de la 1ère étape de 2018 axant sur le projet d’aménagement des captures du poulpe et les actions menées dans ce cadre.



Le ministre des pêches et de l’économie maritime a, dans un mot pour la circonstance, souligné l’importance du poulpe pour l’économie mauritanienne et les revenus qu’il rapporte au plan des devises, appelant les acteurs à améliorer la qualité de la production.



Il a relevé que le département insistera l’année en cours sur l’amélioration de la qualité de la pêche du poulpe en vue de promouvoir son exportation. La session a été également le lieu de discuter du zonage de la pêche industrielle, côtière et artisanale. A ce sujet décision a été prise de conserver la même répartition zonale pour les trois filières citées.



Il convient de relever que le conseil est appuyé par le Programme régional d’appui à la pêche en Afrique de l’Ouest en Mauritanie financé par la Banque Mondiale. La session a été tenue en présence de la coordinatrice régionale du Programme Mme Fatma Habib et de la plupart des membres du conseil consultatif.













