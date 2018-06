Accident de la route prÃ¨s de Nouadhibou : 2 morts et 6 blessÃ©s

Saharamédias - Un accident s’est produit mercredi à 17 kilomètres de la ville de Nouadhibou, entraînant la mort de deux personnes et des blessures de différentes gravités de 6 autres.



Ces personnes étaient à bord d’un bus de transport en provenance de Nouakchott, selon le correspondant de Sahara Media.



Les blessés ont été acheminés vers l’hôpital espagnol de Nouadhibou, de même que les deux dépouilles des victimes, un homme et une femme.













