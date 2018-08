Le prÃ©sident Aziz : Â« une majoritÃ© au parlement garantira la poursuite de lâ€™Å“uvre de construction Â»

Sahara Medias - Le président Mohamed O. Abdel Aziz a déclaré samedi qu’une majorité confortable au parlement de l’union pour la république, le parti au pouvoir lors des prochaines élections législatives, « garantira la poursuite du processus de construction nationale ».



Malgré ses multiples déclarations au cours desquelles il a nié sa volonté de rester au pouvoir en modifiant la constitution, quand bien même il a toujours évoqué « la poursuite du système », de quoi inquiéter l’opposition.



Le président O. Abdel Aziz, qui s’exprimait samedi à Kaédi, a déclaré qu’une majorité confortable pour l’UPR au parlement garantira la poursuite de l’œuvre de construction.



Il a ajouté que l’opposition n’a jamais voté en faveur du développement du pays, mais tenté au contraire de miser sur le printemps arabe.



Le président O. Abdel Aziz, qui mène depuis plus d’une semaine une campagne féroce pour soutenir le parti au pouvoir, a mis en garde contre ce qu’il a appelé le reniement des choix du parti et le soutien de partis qui ont des agendas qui leur sont propres, dirigés de l’extérieur, ce qui serait de nature, selon lui, de remettre en cause la renaissance économique qu’a connu le pays.



Il a appelé les populations du Gorgol à dépasser leurs clivages et de soutenir les candidats du parti dans les différentes listes candidates, « pour l’intérêt général du pays ».

Le parti au pouvoir, l’UPR, tente de s’assurer une majorité confortable dans le prochain parlement, mais il est fortement concurrencé par les partis de l’opposition qui avaient boycotté les derniers scrutins, mais aussi par d’autres formations politiques de la majorité, qui ont présenté des personnalités initialement de l’UPR, mais mécontents de n’avoir pas été choisis par lui pour briguer les élections législatives.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité