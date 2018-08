Elections du 1er septembre : APP organise une soirÃ©e Ã©lectorale Ã  Arafat Mesjid Ennour

Le Calame - L’Alliance Populaire Progressiste a organisé, le vendredi 24 août, une soirée électorale au niveau du quartier Arafat 5 extension, communément appelé Mesjid Ennour. Une rencontre qui a vu le rappel des différents candidats, élus et nombreux responsables de ce parti, ses militants et sympathisants.



Prenant la parole à cette occasion, Aliou Silly Sow, membre de la liste municipale du parti pour la mairie d’Arafat, maître d’œuvre de la cérémonie, après s’être réjoui de la mobilisation des habitants du quartier n’a pas manqué d’indiquer que leur présence à cette soirée témoigne de leur attachement aux idéaux du parti et à son leader, Messaoud Ould Boulkheir.



L’organisateur de la rencontre a saisi l’occasion d’abord, pour présenter les différents candidats présents, pour expliquer, ensuite les techniques de vote pour les différentes listes.



Il a enfin exprimé sa conviction que les citoyens de Arafat ne manqueront pas de porter leur choix sur les listes d’APP, un parti qui se bat, depuis sa création, rappelle-t-il, pour l’instauration en Mauritanie d’une démocratie véritable, contre toutes les formes d’injustice pour l’égalité entre les différents composantes du pays, pour une école inclusive, pour une couverture sanitaire centrée sur le citoyen, pour une répartition équitable des ressources du pays….



Comment dès lors ne pas voter pour ce parti dont la priorité est d’abord et avant tout le citoyen mauritanien, s’est interrogé Aliou Sow qui n’a pas manqué de rappeler le combat de son parti pour le retour digne des déportés, le rétablissement dans leur droits de ceux qui sont rentrés chez eux, pour la restitution de leur biens etc.



Plusieurs orateurs ont pris la parole pour abonder dans le même sens. Signalons que cette soirée a été marquée par la présence du secrétaire général du parti APP, Ladji Traoré, 2e sur la liste nationale, koréra Issagha, député à l’Assemblée nationale, Ahmed Ould Khatter, tête liste des municipales d’Arafat, les autres candidats aux mairies de Nouakchott, les têtes de listes régionales et de Nouakchott et d’autres personnalités.









