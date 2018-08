Mauritanie, de Chinguetti aux dunes de l'Adrar

Trek Magazine - Cet itinéraire vous emmène, entre trajets en 4x4 et balades à pied, à la découverte des grands paysages sahariens de la Mauritanie. De Atar, vous remontez vers le nord pour rejoindre Ouadane, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, puis vous redescendez tranquillement en traversant les plateaux et les dunes oranges de l'Adrar.



Quelques pauses déjeuners au bord des oueds ou à l'ombre des oasis, des randonnées faciles dans les cordons dunaires de l'erg Ouarane, et des rencontres avec les villageois des oasis pour comprendre leur modes de cultures agro écologiques. Vous découvrez Chinguetti, ville sainte classée au patrimoine mondial, qui a conservé ses vieilles maisons en pierres sèches, bâties à partir du XIIe siècle.



Les bivouacs dans les dunes ou au creux des oueds rythment votre voyage. Vous terminez par l'oasis de Terjit et sa source paradisiaque où vous découvrez de jolies vasques d'eau claire qui invitent à la baignade.



En vous promenant dans les palmeraies, en découvrant les "girafes rupestres", la Vallée Blanche, le cirque de Bakar, et le canyon de Tezent, c'est une vrais découverte saharienne que nous vous proposons.









