Meeting du parti FRUD Ã  Riyad : Les candidats du changement

Tawary - Le Front républicain pour l’Unité et la démocratie (FRUD) a tenu, ce dimanche 26 août, un meeting populaire suivi d’une soirée électorale dans la place située en face du centre d’enrôlement de la Moughataa de Riyad. Ces deux activités étaient organisées sous le slogan : « Les candidats du Changement »



Devant les militants et sympathisants du FRUD, les membres du directoire et les candidats aux élections ont présenté les grands axes de leur programme. Ils ont par la suite appelé l’ensemble à votre massivement en leur faveur le premier septembre prochain.



Le candidat pour la mairie de Riyad, Mr Bâ Adama Amadou, a rappelé devant ses militants qu’il s’st engagé dans la présente bataille électorale en se basant sur leurs voix afin qu’il puisse changer la ville de Riad tout en construisant des infrastructures de base décentes.



Il a promis une fois élu, maire de cette circonscription, il mettra l’intérêt général au devant pour un développement local et fera de façon que la jeunesse soit dans de bonnes conditions.



A en croire que Bâ Adama Amadou était le candidat de l’AJD/MR lors des élections de novembre 2013. En première position et il est parti au second tour pour être battu par le candidat de l’UPR, l’actuel maire de Riyad, Mr Cheikh Mataa.



Quant à la tête de liste du parti pour la députation de Nouakchott, Mr Sall Maloum Aly, il a promis d’être la voix des pauvres, des marginalisés, des oubliés, des chômeurs, des victimes de l’injustice, une fois dans l’hémicycle.



Il a signifié au public que seul le vote utile compte pour un changement positif. Mr Sall a exhorté la jeunesse à se démarquer des dérapages et des clivages sociaux et de prendre leur destin en main pour une Mauritanie unie et prospère.



Au fond de son intervention, il a déclaré que le président du parti, Mr Amadou Tidiane Diop est d’ailleurs candidat pour la liste nationale des députations, et il demeure nécessaire qu’une vaste et intense campagne soit battue pour son élection.



Devant l’assistance, une troupe artistique a joué des sketchs pour montrer comment voter pour les candidats et listes du FRUD, le samedi 1 septembre.



Il a été aussi question de l’importance du vote et de la forte participation aux scrutins. Nous signalons que le FRUD, n’a présenté qu’une liste de conseillers municipaux dans la commune de Riyad (Nouakchott-Sud) et deux listes (nationale et régionale). Il s’agit d’un parti qui se déclare centriste et qui a vu le jour que quelques jours avant la clôture du dépôt des candidatures pour les municipales et régionales.



Par A.Sidi













