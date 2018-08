Kassataya - De l’islam dit politique : m’est souvent reprochée (quand ça n’atteint pas les insultes et les menaces) une pseudo » haine » de l’Islam. Je ne reviendrai pas sur les multiples injonctions à prouver ma » musulmanité ».



Mais je continue à penser que l’Islam des telefatawistes, vendu aujourd’hui sous la forme barbare d’une » purification » par la violence, par les attentats, par ces jeux pervers et assassins d’alliances et de contre alliances avec certaines puissances occidentales n’a rien de politique.



C’est une création neuve. Souvenons nous des grandes années de lutte contre l’impérialisme et les occupations occidentales dans les pays arabes. Elles ont produit des vrais courants de pensée, de vrais débats mais jamais l’Islam n’y fut présenté et utilisé comme tremplin d’un califat fantasmé. En ces temps qui vont des années 40 aux années 70 il n’y a pas eu de revendications d’un Islam politique et/où radical.



Aujourd’hui il ne s’agit plus de Foi mais du commerce du takfirisme à la sauce chaînes satellitaires utilisant sans vergogne le rapt de l’islam des Lumières pour renvoyer la pensée et donc la foi au rang de culte dogmatique qui a inversé le message : on ne part plus du cœur et de la Justice et de. L’Amour, on part du modèle autocratique et autoritaire des régimes politiques pour éradiquer la justice, ou s’en servir, pour instaurer, tout compte fait, le même pouvoir combattu. Et les mêmes méthodes.



Il n’y a pas d’Islam politique. Et donc pas de partis politiques islamistes.



Si nous voulons revenir aux fondements de l’Islam il ne devrait n’y avoir qu’une exigence de justice, sans compromis, sans baise mains et dévotions face à certaines stars hyper telefatawistes.



Une exigence de justice.



Mariem Derwich



