En mÃªme temps que les Ã©lections

Ahmedou Ould Abdallah - Le samedi prochain, 1 août 2018, les mauritaniens iront voter pour élire leurs maires, conseillers régionaux et les 157 députés du futur parlement.



Un scrutin auquel près d’une centaine de partis politiques ont accepté de prendre part. Il s’agit là d’une bonne avancée politique. Les mauritaniens espèrent que ce scrutin sera pacifique comme l’a été, jusqu’ici, la campagne électorale.



Tous espèrent également que les résultats officiels, malgré l’extrême complexité du vote et le très grand nombre de candidats en lice, exprimeront l’opinion des populations. Cependant, la campagne électorale en cours ne doit pas faire passer sous silence l’atteinte à certains fondamentaux.



Les dirigeants politiques - majorité, opposition et l’ensemble des citoyens – particulièrement les hommes d’affaires et nos amis étrangers, présents ou non sur le territoire national, savent que la campagne électorale ne saurait être un écran derrière lequel on s’attaque aux fondamentaux, c’est-à-dire à la Justice. A moyen et à long terme, personne n’y gagne.



Aujourd’hui, précisément, deux attaques sur ces fondamentaux attirent l’attention. L’arrestation et la mise derrière les barreaux d’un important candidat aux législatives, Biram Ould Abeid, leader anti esclavagiste, en est une. Etait-elle nécessaire ?



L’autre est la saisie, dans une banque étrangère de la place, des comptes de l’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou, destinés à financer des activités charitables locales. Cette mesure est encore moins rassurante pour les citoyens, le privé national et international. Etait-elle nécessaire ? Je souhaite à tous bonnes élections et, aussi, que la justice et le bon sens prévalent.



Ahmedou Ould Abdallah



Nouakchott.













