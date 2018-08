Le PrÃ©sident de la RÃ©publique prÃ©side une rÃ©union des cadres de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé, mardi soir dans les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, une réunion des cadres, des élus des représentants des associations et des acteurs de la société civile de la wilaya.



La réunion a été consacrée à l'écoute des interventions des cadres et des acteurs politiques de la wilaya sur les questions de développement et leurs propositions relatives aux solutions de nature à contribuer au renforcement du processus d'exécution du projet de développement dans le pays.



Au cours de la réunion, le Président de la République a écouté un certain nombre d'intervenants venant de différentes localités de la wilaya qui ont exposé leurs visions sur les questions de développement et les échéances électorales qui auront lieu en septembre dans le pays.



Les interventions ont loué, dans leur ensemble, le climat de sécurité et de stabilité que connait le pays et qui a eu des répercussions positives sur le développement réel du pays duquel tous ont profité sur toute l'étendue du territoire national.



Les intervenants se sont aussi félicités de l'opérationnalité de l'armée nationale et de son efficacité à faire régner la sécurité et la stabilité à l'intérieur et à l'extérieur du pays.



Ils ont en outre abordé le développement économique et ses répercussions positives sur le pouvoir d'achat des citoyens, se félicitant des opportunités d'investissement qu'offre la zone franche de Nouadhibou devenue une destination privilégiée pour les investissements.



Ils ont relevé dans ce cadre la particularité de la ville de Nouadhibou, louant les victoires remportées par la Mauritanie aux niveaux régional et international et qui ont véritablement amélioré l'image du pays lui permettant d'occuper une place respectable sur la scène internationale et d'accueillir deux importants sommets arabe et africain.



Les intervenants ont enfin appelé à la préservation des acquis et à œuvrer à leur renforcement en appuyant les choix de l'UPR aux échéances électorales de septembre prochain pour lui permettre d'obtenir une majorité confortable soutenant le processus des réformes. La réunion s'est déroulée en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Raré.













