VidÃ©o. NaÃ®tre femme et se battre en Mauritanie

Mondafrique - Oumou Kane est l’une des rares femmes activistes en Mauritanie, militante des droits humains. Présidente de l’Association multiculturelle pour un avenir meilleur (AMAM), elle a été arrêtée en Avril 2017 à Nouakchott.



Elle a été emprisonnée pour avoir organisé une manifestation pacifique, afin de revendiquer de meilleures conditions de vie pour les jeunes marginalisés.



Malgré toutes les difficultés qu’elle rencontre dans la vie active, pour l’épanouissement de la femme Mauritanienne, Oumou KANE s’est lancée un défi : celui de rendre le football féminin une réalité.







Un film de Seidou Samba Touré













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité