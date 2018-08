RFD : DÃ©claration sur les agissements de l'ADG de la SNIM

RFD - A la veille de la campagne des élections de 2018 à Zouerate, l’Administrateur Directeur Général de la SNIM a, par note 064/18 du 15/08/2018 à diffusion générale, signifié la stricte neutralité de la SNIM vis-à-vis des candidats, précisé qu’elle s’interdit la participation aux campagnes électorales et ordonné que ses moyens ne soient pas utilisés dans ce cadre.



Cette note stipule par ailleurs que les travailleurs, à titre de citoyens, sont libres de leurs opinions et choix politiques.



Seulement, quelle n’a été la surprise générale !



L’ADG débarque à Zouerate dès l’ouverture de la campagne électorale et, "suite à quelle métamorphose", s’adonne à une action indigne de pression et harcèlements sans précédent dans l’entreprise, planifiée et orchestrée d’abord au siège de l’UPR, exécutée en pratique sur les lieux et pendant les heures de travail pour détourner les travailleurs de leur conviction de citoyens électeurs et éligibles et obtenir leur vote en faveur des candidats du parti au pouvoir (UPR).



Cette action, fort répréhensible tout en étant flagrante, constitue une violation délibérée des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur qui régissent la relation contractuelle et juridique "Employeur/Employés".



L’ADG a ainsi ignoré et proscrit ses obligations de "Personne Morale" garante de la Transparence, la Confiance et la Sérénité au moment où la conjoncture difficile requiert plutôt la mobilisation, la fédération des énergies et la motivation du personnel pour son adhésion aux politiques de réalisation des objectifs stratégiques.



Par ailleurs cet agissement porte un grand préjudice à l’esprit Etique/Equité développé par l’entreprise à travers différentes chartes, affecte sa déontologie et ne s’inscrit pas dans la dimension stratégique d’évolution de la Démocratie et du Bon Déroulement des élections.



Pour toutes ces raisons avérées, nous, Candidats du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) aux élections du Tiris Zemmour 2018 :



- dénonçons avec énergie cette opération et appelons l’ADG à revenir à la raison en respectant pleinement ses engagements ;



- saluons le courage des travailleurs et leur engagement ferme et soutenu à lutter pour la préservation de leurs droits et libertés. Nous leur confirmons notre solidarité agissante.



- portons les faits dénoncés à la connaissance des autorités compétentes afin que cessent toutes dérives et que la paix sociale et la sérénité soient préservées ;



- interpellons la CENI pour une gestion transparente des élections ;



- lançons un appel pressant aux citoyens en vue de se mobiliser pour la sauvegarde de leurs droits et libertés.



Zouerate, le 28 Août 2018



Les candidats du RFD au Tiris Zemmour









