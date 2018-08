Angela Merkel en tournÃ©e en Afrique de l'ouest

RFI - Angela Merkel débute ce mercredi 29 août une tournée en Afrique de l'ouest qui la conduira au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Une visite à forte coloration économique qui a relégué au second des dossiers comme celui de l'immigration.



L'Allemagne veut renforcer sa présence sur le continent. C'est un passage éclair au Sénégal pour Angela Merkel. Moins de 24h dans la capitale sénégalaise. Sa visite revêt avant tout un caractère politique. Dire au Sénégal que son rôle joué dans les crises régionales, notamment au Mali et en Gambie l'année dernière, est apprécié depuis Berlin.



Au menu des discussions également, la coopération économique. Angela Merkel est accompagnée d'une délégation d'hommes d'affaires pour voir comment intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays. En Afrique de l'ouest, l'Allemagne investit davantage dans les pays anglophones.



Au Sénégal, les investissements allemands concernent majoritairement les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. En 2016, il ont atteint les 17 millions d'euros. Une présence économique dans le pays que l'ambassadeur allemand Stephan Ràken qualifie d'« un peu faible ». Cette visite devrait donc permettre de faire bouger les lignes, avec la signature d'une série d'accords économiques.



En plus d'échanges bilatéraux avec Macky Sall, la chancelière allemande doit aussi s'entretenir avec des membres de la société civile.



Par RFI









