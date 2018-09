Le vice-prÃ©sident de la CENI affirme que le scrutin s'est dÃ©roulÃ© dans de bonnes conditions

AMI - Le vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), M. Ethmane Ould Bidjel a affirmé, samedi soir à Nouakchott, que le scrutin du 1er septembre 2018 s'est déroulé dans de bonnes conditions sur toute l'étendue du territoire national.



Dans une déclaration à l'Agence Mauritanienne d'Information (AMI), le vice-président de la CENI a indiqué que des insuffisances relatives à certaines questions logistiques ont été enregistrées, soulignant que les commissions compétentes ont pu surmonter à temps ces insuffisances.



Il a précisé que les quantités de pluies enregistrées sur certaines zones du pays n'ont pas influé sur le déroulement du scrutin, soulignant que le niveau d'affluence sur les bureaux était au dessus des prévisions.



Il a noté qu' aucune violation n'a été enregistrée ni par les représentants des partis participant à ces élections ni par les observateurs qui ont suivi le déroulement de l'opération de près.



Il a enfin indiqué que toutes les mesures ont été prises pour présenter les résultats présentés par les bureaux dès leur validation.









