Elections : le parti au pouvoir remporte la mairie de Chegar

Alakhbar - Les premiers résultats provisoires des municipales de ce 1er septembre, donnent le parti Union Pour la République (UPR), vainqueur de la commune de Chegar, commune relevant de la moughataa d'Aleg.



Et selon des sources d'Al Akhbar, 15 des 19 bureaux de vote de la mairie ont été dépouillés. Le parti au pouvoir arrive en tête avec 2643 voix, ensuite le RFD avec 414 voix et Tewassoul ferme le podium avec 357 voix. Les autres partis se partagent le reste des voix.



Les mauritaniens ont élu samedi leurs représentants pour les cinq prochaines années.













