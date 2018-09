Elections municipales : Lâ€™UPR et Vadila partent en 2e tour Ã  Maghta-Lahjar (Sources)

Alakhbar - Des sources politiques fiables ont révélé, ce dimanche matin, à l’Agence Alakhbar d’Information que les partis Union pour la République (UPR) et El Vadila partent en deuxième tour dans la circonscription de Maghta-Lahjar (Brakna).



Le parti UPR a recueilli plus de 48% des voix tandis que le parti El Vadila a dépassé les 24% des suffrages exprimés, ajoutent les mêmes sources. Alors que le parti Tawassoul est venu en troisième position.



Nous rappelons que lors des élections de novembre 2013, le parti UPR était parti en rangs serrés avec Tawaçoul, avant de remporter la mairie.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité