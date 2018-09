Mauritanie-Elections: Dans la plupart des circonscriptions, un second tour pour dÃ©partager les protagonistes

Mauriweb - Selon toute vraisemblance, le recours au second tour serait déterminant pour départager une majorité de protagonistes aux élections législatives, régionales et municipales en Mauritanie.



Selon des informations encore officieuses, le parti au pouvoir serait en tête des résultats partiels encore provisoires. Ces résultats porteraient sur moins de 20%. Malgré le fait qu’il caracole en tête, il n’aurait pas, dans la majeure partie des résultats, gagné au premier tour. Le parti au pouvoir seul à avoir présenté des candidatures sur toute l’étendue du territoire part cependant avec une longueur d’avance sur ses concurrents.



Mais il serait déjà en ballotage avec plusieurs partis dans les grands centres urbains. L’Upr serait également évincée de la course pour la mairie de Aioun où un second tour serait prévu entre entre l’alliance Hatem-Tawassoul contre l’Union pour la démocratie et le progrès.



L’UPR serait également confrontée à un second tour à Zouérate après le dépouillement de 50% des bulletins de vote. De même dans la capitale économique, les résultats pour la mairie de Nouadhibou ouvrent la porte à un second tour avec Karama.









