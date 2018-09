Ã‰lections municipales et lÃ©gislatives : UPR rafle la mise Ã  Chami

Rimweb - Le parti Union pour la République, (UPR) a raflé la mise dans le département de Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, nous renseigne une source.



La liste législative du parti Union pour la République a remporté le siège de la députation avec plus de 60% et le conseil municipal a frôlé haut la barre des 58% devant ses principaux rivaux.



Selon des informations, le taux de participation a été très important dans la nouvelle cité et en général dans la wilaya de Nouadhibou.