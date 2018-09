Xi Jinping rencontre le prÃ©sident de la Mauritanie

Xinhuanet - Le président chinois Xi Jinping a rencontré dimanche le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz en amont du Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA).



Les relations entre la Chine et la Mauritanie représentent un bon exemple des relations de la Chine avec les pays africains et ceux en développement, a souligné M. Xi.



La Chine considère la Mauritanie comme une amie et une partenaire sincère et fiable, et apprécie le soutien ferme que la Mauritanie apporte toujours aux questions impliquant les intérêts fondamentaux et les principales préoccupations de la Chine, a indiqué M. Xi, ajoutant que la Chine continuera à soutenir les efforts de la Mauritanie dans la sauvegarde de la stabilité et la recherche du développement.



Les deux parties doivent considérer la coopération de "la Ceinture et la Route" comme un nouveau point de départ pour innover dans les modèles de coopération, promouvoir la collaboration dans les domaines clés tels que les infrastructures et renforcer la capacité de la Mauritanie à réaliser un développement indépendant, a estimé M. Xi.



La Chine soutient le rôle actif joué par le président Aziz dans les efforts régionaux pour lutter contre le terrorisme et maintenir la stabilité, et est prête à coopérer avec les pays membres du G5 Sahel en matière de paix et de sécurité par divers moyens.



Selon M. Aziz, la Mauritanie apprécie hautement le soutien ferme de la Chine au multilatéralisme, ses contributions à la paix et à la sécurité mondiales, et la proposition du président Xi sur la construction d'une communauté de destin pour l'humanité.



La Mauritanie soutient fermement la politique d'une seule Chine, a indiqué M. Aziz, ajoutant que la Mauritanie est convaincue que l'initiative "la Ceinture et la Route" permettra de promouvoir le développement conjoint entre l'Afrique et la Chine alors que le sommet de Beijing du FCSA aidera à promouvoir la coopération entre l'Afrique et la Chine et la construction d'une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique encore plus forte.



Après la rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale.



