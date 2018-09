Elections 2018 : Fâ€™derick /Le parti UPR remporte la commune

Zouerate Actu - L’UPR sûre de remporter l’élection municipale dans la vieille ville de F’dèrick au premier tour après le dépouillement de la majorité des bureaux de vote dans cette localité, apprend-on de source sûre.



Le candidat de cette formation politique Cheikha Ould Boulla, fils de l’ex-maire de la ville est en nette avance sur ses principaux concurrents, renseigne la même source.



Autre information,le vainqueur de l’élection législative risque de ne pas être connu à l’issue du premier tour.













