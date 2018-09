Zouerate/ Elections locales, vers un deuxiÃ¨me tour entre la coalition Tawassoul-AJD/MR et lâ€™APP pour la municipale, lâ€™UPR et la coalition Tawassoul-AJD/MR pour les lÃ©gislatives

Zouerate Actu - Avec Les premières tendances des résultats dépouillés dans les bureaux de vote se dessine un second tour qui était inévitable vu la pléthore de candidats, observe-t-on sur place.



Ainsi, les premières fourchettes dessinent un second tour dans lequel seraient impliquées les trois premières formations politiques locales. La coalition Tawassoul-AJD/MR talonne l’UPR dans les résultats des législatives et de la régionale alors que le parti APP est en course avec Tawassoul-AJD/MR pour la municipale.



A souligner qu’à Bir Mogreine l’UPR a remporté les élections, la communale à F’derick et un probable deuxième tour pour la députation entre l’UPR et le parti Tahaddi.













