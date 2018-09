Ã‰lections couplÃ©es : Tawassoul, deuxiÃ¨me force politique aprÃ¨s lâ€™UPR

Rimweb - Selon les premières tendances, la principale formation au pouvoir, Union pour la République (UPR) domine dans les trois villes de Nouakchott en ce qui concerne les élections.



Elle est suivie du parti Tawassoul, qui est très présent dans les grandes villes de l’intérieur du pays, confirme une source de bonne foi. Si l’on croit nos sources, la présidence du conseil régional nécessite un second tour entre le candidat de la coalition de l’alternance démocratique appuyé par six formations du FNDU (UFP, Adil, Tawassoul, Hatem, MPR, Moustaqbel) en l’occurrence, Mohamed Jemil Mançour et Mint Abdel Malick, de l’UPR.



De l’avis des analystes politiques, dans certaines circonscriptions électorales, le second round sera très serré entre l’UPR et des partis du FNDU. Tandis que les candidats des partis de l’opposition restent d’être sanctionnés par l’électorat, signifiaient les analystes.



D’aucuns avancent le retour en force sur la scène politique des partis de l’opposition comme : le RFD, l’UFP, MPR et Adil.



Par Nourdine Sidi









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité