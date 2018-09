Second tour dans les communes de Tevragh Zeine, Teyarett et El Mina

Alakhbar - Second tour dans les communes de Tevragh Zeine, de Teyarett après le décompte de 80% des suffrages et d’El Mina après le décompte de 50% des votes.



Les résultats préliminaires au niveau des communes de Tevragh-Zeina et de Teyarett à Nouakchott Ouest, augurent un second tour, après le décompte de 80% des suffrages. A El Mina, le même décompte effectué sur 50% des votes affiche la même tendance vers un ballotage.



En effet, ces résultats partiels montrent pour la commune de Tevragh Zeina une avance du candidat de l’UPR l’ingénieur Taleb Ould Mahjoub de l’ordre de 32%, talonné de la candidate du forum d’opposition Dr Yaya Ndaw Coulibaby avec 19%.



A propos de la commune de Teyarett, la liste de l’UPR, première a obtenu 2 858 voix, suivie de celle du FNDU avec 2049 suffrages.



Concernant la commune d’El Mina, l’UPR a obtenu sur 50% des suffrages déjà décomptés, 1234 votes tandis que le forum d’opposition a obtenu 921 voix. A propos de la troisième place dans les mêmes résultats précités, elle se présente par commune comme suit :



- Tevragh Zeina : le candidat du RFD Me Yacoub Ould Habib avec 7% suivi de la candidate d’El Moustaghbel Mme Malouma Mint Bilal puis du candidat de Sawab



- El Mina : le candidat de l’APP avec 748 suivi de celui du RFD 358 puis de celui de Sawab 344



Traduit de l’Arabe par Cridem



