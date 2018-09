Lâ€™UPR, Tawassoul et Hirak se partagent la dÃ©putation dâ€™Aleg

Alakhbar - L’UPR, Tawassoul et Hirak se partagent la députation d’Aleg.



Sur la base d’un décompte de 90% des résultats préliminaires des suffrages au niveau de la députation d’Aleg, la capitale de la wilaya du Brakna, l’UPR, Tawassoul et le Sursaut des Jeunes pour la Nation (Hirak) se partageront vraisemblablement les sièges parlementaires relevant de cette circonscription électorale.



Ces résultats partiels montrent l’obtention des trois forces politiques précitées de 40% (UPR), 30% (Tawassoul) et 20% (Sursaut) environ. Les informations relatives au 10% des suffrages restant devaient se préciser dans les prochaines heures.



Traduit de l’Arabe par Cridem



