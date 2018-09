Les Mourabitounes dÃ©marrent la prÃ©paration

Rim Sport - En perspective du match contre les « Étalons » du Burkina Faso, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, les Mourabitounes ont effectué ce mardi leur première séance d'entraînement au stade Cheikha Boïdiya.



20 joueurs ont participé à ce premier galop sous le regard vigilant du sélectionneur national, Corentin Martins et son staff.



Les trois derniers internationaux convoqués vont regagner Nouakchott ce mardi. Le groupe devrait être au grand complet demain mercredi pour la seconde séance d’entrainement.



Source : FFRIM









