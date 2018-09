Les desseins inavouÃ©s dâ€™Abdel Aziz

RMI-Info - Que cherche le Président Aziz ? Un troisième mandat ou une sortie honorable ? Ce sont là les lancinantes questions qui taraudent les Mauritaniens. Et pour cause, le Président sortant, qui s’est auto-investi directeur de campagne de son parti, en violation des dispositions légales en vigueur, s’agite dans tous les sens.



Il multiplie les positions contradictoires, sans être cohérent. Ainsi, à chaque sortie publique devant les médias, il jure par tous les dieux qu’il n’est pas dans des dispositions de changer la Constitution pour remettre en cause les termes du mandat présidentiel. En privé, il soutiendrait le contraire. A preuve, les sorties tonitruantes de son ministre, porte-parole du gouvernement qui le contredit de front.



A preuve encore, son encouragement des courants et personnalités qui appellent à un troisième mandat. Mieux, durant ses tournées électorales, il a appelé ceux « qui voulaient un troisième et un quatrième mandat » de voter massivement pour l’UPR, son parti !



Dernière trouvaille des Mauritaniens face aux tergiversations de leur président : Aziz voudrait obtenir la majorité des deux tiers à l’Assemblée pour introduire un amendement constitutionnel qui lui permettra de réaliser deux objectifs. Le premier sera de changer la nature du régime qui, de présidentiel, deviendra parlementaire. Le second sera de faire sauter le verrou sur le nombre des mandats du Président.



Lors d’une conférence de presse, le 29 août, le Président Aziz assure qu’il n’en est rien. Il affirme n’avoir l’intention de changer ni la nature du régime et encore moins de revenir sur les termes du mandat présidentiel.



Cette énième sortie est loin de rassurer. Surtout que l’homme et ses communicateurs attitrés ont beaucoup brouillé les Mauritaniens en multipliant les déclarations contradictoires. Plus grave, les actes qu’ils posent, au quotidien, renforcent les pessimistes qui ne veulent pas croire les « dires d’un président en perdition qui ne sait pas ce qu’il veut », selon un jeune militant de l’opposition !



A y voir de près, une écrasante majorité de Mauritaniens pensent, en silence, comme ce jeune opposant.



Que veut le Président Aziz ?



Aujourd’hui, c’est la question au million de dollars. C’est même à voir si Aziz lui-même pourrait correctement répondre à la question et se conformer, dans les faits, avec la réponse qu’il aura donnée. En effet, à chaque fois qu’il se déclare sur la porte de sortie, la cadence des appels à son maintien s’accélère et la nervosité se lit dans ses actes et propos.



En tout cas, une chose semble être plausible. Aziz ne sait pas encore sur quel pied danser. Le scénario de la succession régulée ne semble plus à l’ordre du jour. Tous les successeurs putatifs semblent être disqualifiés aux yeux de l’opinion. D’où la grande confusion qui entoure les actes et propos de l’homme obligé à partir ou à faire un forcing pour se maintenir !



Peut-être que l’homme fort du moment chercherait plutôt à obtenir un plébiscite des Mauritaniens en lui accordant une écrasante majorité au parlement, ce qui lui permettrait d’arranger une sortie négociée et de rester un homme qui compte, s’il réussissait à faire main basse sur l’UPR, une fois franchies les portes de sortie du palais ocre !!



Ali Ibrahim









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité