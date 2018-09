Mauritanie : lâ€™UPR tranche 67 siÃ¨ges dÃ©putÃ©s au 1er tour et fait ballotage pour 22 autres

Atlasinfo – l’Union Pour la République (UPR), le parti au pouvoir a tranché 67 sièges de députés au 1er tour, dont 34 dans les circonscriptions avec majorité et 23 suivant la proportionnelle, révèlent des sources.



L’UPR est également en ballottage pour 22 sièges parlementaires au niveau de 12 circonscriptions législatives. Concernant le quota précité acquis par le parti suivant la proportionnelle, 8 des sièges obtenus sont issus de la liste nationale, 3 de la liste de Nouakchott et 12 dans diverses moughataa :



Tintane (2), Kaédi (2), Aleg (2), Kiffa (1), Amourj (1), Kobeni (1), Mboud (1), Nouadhibou (1) et Selibaby (1). Ce sont là les circonscriptions du régime majoritaire tranchées par l’UPR au 1er tour, selon les résultats préliminaires publiés par la Ceni, à travers son App sur les décomptes des scrutins déjà dépouillés.



Traduit de l’Arabe par Cridem









