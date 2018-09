Rosso : le parti au pouvoir en ballotage avec une coalition de 2 partis

Saharamédias - La ville de Rosso s’est acheminée vers un deuxième tour pour les législatives entre l’UPR, parti au pouvoir et une liste commune entre l’APP et Al Wiam.



La première liste a recueilli 39,32% (5541 voix) contre 11,8% (1671 voix) pour la seconde. Tewassoul est arrivé en troisième position avec 1038 voix soit 7%.



Le parti au pouvoir a présenté l’ancien ministre Ba Madine et l’homme d’affaires et ancien député Mohamed Vall O. El Alem dit Ould Moutali. La liste commune APP-Al Wiam a présenté Ahmed O. Samba et l’ancien député de la moughata Ahmed Taleb Diagne.