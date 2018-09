RFD: tout sauf lâ€™UPR

Le Calame - Une circulaire en date du 7 septembre 2018 signée par le président du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) à été adressée à toutes les fédérations,



sections et sous-sections du parti pour leur demander que « par fidélité aux engagements pris avec les partis de l'opposition et pour le renforcement des rangs de celle-ci, mais aussi au nom de l'intérêt supérieur de la Nation et du respect des partenaires en ce moment précis de l'histoire du pays », le RFD demandé à tous ses militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire national de:



* Voter pour le parti et pour tous les partis de la coalition de l'opposition dans toutes les circonscriptions électorales où ils sont en deuxième tour dans les élections en cours



* Voter pour tout parti de l'opposition engagé dans un deuxième tour contre un parti de la majorité



* Voter pour n'importe quel parti engagé dans un deuxième tour contre l'UPR.



La circulaire précise que la consigne est valable pour toutes les élections législatives, municipales et régionales













