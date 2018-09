Le prÃ©sident Ould Abdel Aziz assiste au dÃ©filÃ© militaire cÃ©lÃ©brant le 70e anniversaire de la CorÃ©e du Nord

Le régime de Pyongyang a célébré dimanche son 70ème anniversaire par un grand défilé militaire.



La Corée du Nord a organisé dimanche un défilé militaire pour célébrer son 70ème anniversaire mais s'est abstenue de montrer les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) qui lui ont valu de multiples sanctions internationales. Soldats, pièces d'artillerie et chars ont défilé devant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un dans le centre de Pyongyang. Mais seuls ont été exposés des missiles de courte portée.



Le président Ould Abdel Aziz a assisté à ce défilé militaire célébrant le 70e anniversaire de la Corée du Nord, en compagnie d’une forte délégation composée entre autres du ministre des affaires étrangères et de la coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ou encore du ministre de l’économie et des finances, Moktar Ould Djay.



La veille de ce défilé militaire, alors qu’il se trouvait encore en Chine dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le dirigeant mauritanien avait adressé à son homologue nord-coréen Kim Jong Un un message de félicitation.



La date du 9 Septembre commémore la fondation en 1948 de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), son nom officiel. La Corée du Nord s’est abstenue d’exposer des missiles balistiques intercontinentaux.



