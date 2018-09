Scandale Ã©lectoral : quelle est la premiÃ¨re victime des bulletins nuls qui ont dÃ©passÃ© un demi-million ?

Akhbar Watan - Scandale électoral : quelle est la première victime des bulletins nuls qui ont dépassé un demi-million ?



Les résultats des suffrages du second tour des dernières élections législatives, municipales et régionales du 1er septembre courant ont révélé un véritable scandale électoral.



Plus de 500.000 bulletins nuls ont été dépouillés. Un résultat catastrophique que nous avons anticipé à travers plusieurs articles et reportages réalisés auparavant sur le terrain à propos de ces consultations.



Avec un tel paradoxe électoral, la question qui mérite d’être posée est de savoir, quels sont les partis politiques participant à ces élections pour lesquels ces bulletins nuls ont été les plus préjudiciables ?



Traduit de l’Arabe par Cridem



http://www.akhbarwatan.net/?p=51251









