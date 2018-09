Nouakchott : cambriolage du ministÃ¨re de lâ€™hydraulique et de lâ€™assainissement

Elhora – Les locaux du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement ont fait l’objet samedi soir dernier, 8 septembre courant, d’un cambriolage, révèlent des sources.



Six bureaux appartenant au directeur de l’assainissement et des barrages ainsi qu’à des chargés de mission au département ont été ciblés. Les voleurs ont défoncé les portes et emporté des outils informatiques dont un téléphone et un PC, ainsi que des dossiers. Les vigiles des locaux n’ont rien remarqué d’anormal dans ce ministère situé en plein centre ville.



Les autorités mauritaniennes ont ouvert une enquête pour cerner les zones d’ombre de cette opération de cambriolage, survenue dans un contexte caractérisé par l’absence des bureaux quasi généralisée du personnel administratif, occupé par les rebondissements des élections en cours.



En effet, la majorité des ministres et des responsables gouvernementaux ont déserté le service public depuis presqu’un mois pour mener campagne tambour battant en faveur de l’UPR, le parti au pouvoir.



