Accord sur la pÃªche SÃ©nÃ©gal-Mauritanie: les pÃªcheurs sÃ©nÃ©galais vont commencer leur activitÃ© en novembre

Les pêcheurs sénégalais vont commencer leur activité en novembre prochain en leur demande. Mais toutefois, ils vont devoir payer les licences de pêche à partir du 13 septembre, nous apprend le ministre Oumar Gueye sur la Rfm.



« Les accords sont entrés en vigueurs depuis la signature le 02 juillet et le contenu des accords c’est 50 000 tonnes et 400 licences de pêche. Sur la demande des pêcheurs, la mise en œuvre est différée jusqu’en novembre », a dit le ministre Oumar Gueye sur la Rfm.



A en croire le ministre, les pêcheurs ont soutenu que c’est la période la plus favorable pour eux pour commencer à pêcher dans les eaux mauritaniennes, car c’est en ce moment qu’il y a beaucoup plus de poissons.



Mais d’ores et déjà, ces pêcheurs commenceront à verser le coût des licences à partir du 13 septembre pour boucler l’ensemble des 400 en vue de commencer l’activité en novembre. Le coût est de 15 euros dont les 5 seront supportés par l’Etat.









