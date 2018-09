Mauritanie : recul de la reprÃ©sentation des femmes au prochain parlement

Essahraa - La représentation des femmes au prochain parlement mauritanien marche à reculons, si l’on se fie aux résultats officiels du 1er tour des dernières élections, récemment déclarés par la Ceni.



Cette représentativité des femmes passera de 22,4% à 19%, soit 3,4%, apprend-on. Un recul dû principalement à la politique prônée par les partis dans le choix de leurs candidats pour les listes nationales mixtes d’une part et pour les circonscriptions électorales soumises à la règle de la majorité d’autre part.