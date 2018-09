Lâ€™APP soutient Ould Baya

Le Calame - A Zouérate où le candidat à la députation le colonel(E/R) Cheikh Ould Baya affrontera pour le compte du second tour celui de la coalition Tawassoul/AJD/MR, l’APP, arrivée troisième de la consultation électorale, a décidé de soutenir l’ancien maire.



Le parti de Messaoud Ould Boulkheïr est coutumier de ce genre de fait. EN 2007, l’ancien président de l’Assemblée nationale avait soutenu Sidi Ould Cheikh Abdellahi au second tour contre Ahmed Ould Daddah.