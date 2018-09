Les Etats-Unis vont fermer la mission palestinienne Ã  Washington, selon l'OLP

Romandie News - Les Etats-Unis ont notifié à la direction palestinienne leur décision de fermer la mission palestinienne à Washington, a annoncé lundi le haut responsable Saëb Erekat, dénonçant une "dangereuse escalade" dans les mesures de rétorsion américaines.



Cette décision est la dernière en date d'une série de mesures prises par l'administration du président Donald Trump contre la direction palestinienne qui a elle gelé les relations avec les officiels américains depuis la reconnaissance unilatérale, en décembre 2017 par les Etats-Unis, de Jérusalem comme capitale d'Israël.



"Un responsable américain nous a notifié la décision de fermer la mission palestinienne aux Etats-Unis", a dit dans un communiqué le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).



"Il s'agit là d'une nouvelle illustration de la politique de châtiment collectif pratiquée par l'administration Trump contre le peuple palestinien, auquel elle a déjà coupé l'aide financière pour des services humanitaires, y compris dans les secteurs de la santé et de l'éducation", a-t-il dit.



"Cette dangereuse escalade montre bien que les Etats-Unis cherchent à démanteler le système international pour couvrir les crimes israéliens", a-t-il ajouté.



L'OLP du président palestinien Mahmoud Abbas est vue par la communauté internationale comme l'organisation représentant le peuple palestinien, et elle chapeaute l'Autorité palestinienne.



(©AFP / 10 septembre 2018 08h46)









