Maghreb Emergent - Mauritanie: Mardi 11 septembre, premier jour de Mouharam (commission)



La commission centrale d’observation des croissants lunaires a indiqué, dimanche soir, qu’elle n’a pas reçu de témoignages prouvant la vision du croissant lunaire du mois de Mouharam, dimanche soir, et que par conséquent le premier jour de l’an 1440 de l’hégire sera le mardi, 11 septembre 2018. (AMI)