Mauritanie : 32 organisations des droits humains exigent la libÃ©ration de O. MkhaÃ¯tir

Alakhbar - Trente-deux (32) organisations nationales et internationales de défense des droits humains font campagne pour «la libération et la protection de Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir», le bloggeur mauritanien qui avait été condamné à mort pour blasphème.



Condamné à 2 ans, Ould Mkhaïtir fera 5 ans de détention le 2 janvier prochain. «Sa santé physique et mentale se dégrade du fait de sa détention prolongée», selon les organisations signataires.



«Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir (35 ans) est toujours détenu dans un lieu secret, où il n’a que des contacts très limités avec sa famille et ne peut consulter ses avocats, car les autorités n’ont pas appliqué la décision de libération rendue par une cour d’appel le 9 novembre 2017», ont affirmé les signataires.



Citées par Amnesty, les autorités mauritaniennes ont indiqué que le jeune homme est « en détention administrative pour sa propre sécurité » « quelque-part en Mauritanie ».



Amnesty International rappelle que Mohamed Mkhaïtir «a été arrêté le 2 janvier 2014 parce qu’il avait publié, en décembre 2013, un billet de blog sur l’esclavage et la discrimination, notamment à l’égard de la caste des forgerons, dont il fait partie».



SIGNATAIRES



Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture (France) ; Africtivistes ; Amnesty International ; Anti-Slavery International ; Association des Blogueurs pour une Citoyenneté Active (ABCA)- Niger ; Association des Femmes Chefs de Famille (Mauritania) ; Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (Mauritania) ; Association Villageois 2.0 (Guinea) ; Committee to Protect Journalists (CPJ) ; Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains en Mauritanie (CSVVDH) ;



Ensemble Contre la Peine de Mort ; FIDH (International Federation for Human Rights) within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ; Fondation Sahel (Mauritania) ; Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme en Mauritanie (FONAD) ; Freedom Now ; Freedom United ; GERDDES-Mauritania ; Human Rights Watch ; International Publishers Association ; International Humanist and Ethical Union (IHEU) ; Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-Mauritania) ; Minority Rights Group International ; PEN America ;



Réseau des bloggeurs du Burkina ; Pour une Mauritanie verte et démocratique ; Réseau des blogueurs du Sénégal #NdadjeTweetup ; Reporters without borders ; SOS Esclaves- Mauritania ; The Raoul Wallenberg Centre for Human Rights ; Touche pas à ma Nationalité (Mauritanie) ; Unrepresented Nations and Peoples Organization ; World Organisation Against Torture (OMCT) within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité